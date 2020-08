Fase 3: Giacomoni (FI), Italia faccia come Norvegia, fondo sovrano per crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti e membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, ha detto in un'intervista a "Il Giornale" di aver "fatto sì che si gettassero le basi per la nascita di un fondo sovrano, pubblico-privato, prevedendo che sul conto corrente dove il governo depositerà i 44 miliardi di 'Patrimonio destinato', gestiti da Cdp, ci sia anche la possibilità di far affluire il risparmio delle famiglie, fondi pensione e casse di previdenza, da far gestire anche alle Sgr italiane". Giacomoni ha quindi spiegato: "È necessario utilizzare al meglio le risorse pubbliche, ma ancor più i risparmi privati: il tema è il loro bilanciamento. In Italia manca la cultura dell'investimento. Siamo grandi risparmiatori ma poi non sappiamo tradurre in crescita la nostra capacità di fare sacrifici". Per Giacomoni, "gli italiani devono diventare soci del loro futuro. Investire significa guardare alla crescita, e ci sono esempi nel mondo a cui ispirarci", come, ad esempio, "il fondo norvegese nel 1998 gestiva solo 44 miliardi, la stessa cifra prevista per 'Patrimonio destinato', e oggi è arrivato a gestire 1.100 miliardi di euro". (Com)