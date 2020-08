Fisco: Proietti (Uil), riforma indispensabile, tagliare tasse a lavoratori dipendenti e pensionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, afferma che "il primo obiettivo della riforma fiscale deve essere quello di tagliare le tasse a chi le paga: lavoratori dipendenti e pensionati" e che "ciò deve avvenire con un corposo aumento delle detrazioni per questi contribuenti". In una nota il dirigente sindacale poi aggoiunge: "Contemporaneamente, va definito un taglio delle aliquote Irpef rispettando il principio di progressività. E' apprezzabile che il governo abbia ribadito la volontà di confrontarsi con le forze sociali. Però è ora che questo confronto inizi. La riforma fiscale - conclude Proietti - è indispensabile per promuovere la ricostruzione economica del Paese". (Com)