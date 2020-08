Usa-Giappone: Washington ringrazia Abe per lavoro svolto, "ha rafforzato nostra partnership"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ringrazia il premer giapponese Shinzo Abe per il lavoro svolto e gli augura una pronta e completa guarigione. Gli Stati Uniti, si legge in una nota del dipartimento di stato, “apprezzano profondamente il contributo duraturo dato dal primo ministro Shinzo Abe nel rafforzare più che mai il rapporto Usa-Giappone”. Abe, prosegue la nota “ha sostenuto la nostra alleanza come pietra angolare di pace e sicurezza e ha promosso un Indo-Pacifico libero e aperto lavorando con gli Stati Uniti per costruire una rete di partnership in tutta la regione”. Il premier giapponese si è dimesso venerdì per problemi di salute. (Com)