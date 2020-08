Referendum: Di Maio, solo con "sì" potremo cambiare Italia e avere nuova legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, già capo politico del Movimento cinque stelle, torna sul voto referendario sul taglio del parlamentari. "'Se passasse il 'no' nulla verrebbe più cambiato, solo con il 'sì' ci resta la speranza'. Ad affermarlo non è un esponente del Movimento - scrive Di Maio su Facebook - ma la costituzionalista Lorenza Carlassare. E ha perfettamente ragione". Per l'esponente M5s "solo votando 'sì' al referendum per la riduzione di 345 parlamentari, riusciremo poi a tagliare anche gli stipendi di tutti gli altri politici. Solo votando 'sì' il 20 e il 21 settembre riusciremo a cambiare l’Italia, ad avere una nuova legge elettorale e a normalizzare il nostro Paese". (segue) (Rin)