- Di Maio quindi ricorda: "Oggi abbiamo il più alto numero di parlamentari eletti di tutta Europa. Paghiamo 300 mila euro al giorno per mantenere 345 seggi inutili, 345 maxi-mensilità, pensioni e privilegi che gli altri Stati non hanno. Perché dobbiamo rimanere indietro? Perché non possiamo finalmente scegliere di cambiare? Io - conclude - voto 'sì'". (Rin)