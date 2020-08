Roma: otto persone arrestate dalla polizia per spaccio di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto persone sono state arrestate dalla polizia, in diversi quartieri di Roma, nell'ambito delle operazioni per il contrasto allo spaccio di droga sul territorio. Al Pigneto è stato arrestato un 42enne senegalese colto in flagranza di reato mentre cedeva 3 grammi di marijuana. La perquisizione personale ha portato al sequestro di altri 10 grammi più 150 euro. In via dell'Archeologia i poliziotti hanno individuato un'abitazione che fungeva da base operativa per gli spacciatori in strada. Nella casa, sotto il lavello della cucina, gli agenti hanno trovato una busta contenente 470 grammi di eroina: in manette è finito un 60enne romano. Al Quarticciolo, dopo aver monitorato per giorni l'appartamento di due romani di 45 e 59 anni, la polizia ha effettuato un controllo in strada al 45enne che è stato trovato con 460 euro in contanti. La perquisizione della casa ha permesso di rinvenire 15 involucri di cocaina e denaro contante e due fogli manoscritti riportanti nomi con accanto cifre riconducibili all'attività di spaccio. (segue) (Rer)