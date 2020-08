Roma: otto persone arrestate dalla polizia per spaccio di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Santa Maria Ausiliatrice sono stati denunciato, per droga, due italiani di 22 e 25 anni. I poliziotti, intervenuti inizialmente per una lite, si sono insospettiti per l'atteggiamento nervoso e il continuo andirivieni dal terrazzo e quindi hanno svolto un controllo: qui hanno trovato due vasi contenenti piante di cannabis. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di tutta una serie di strumenti e materiali utilizzati ai fini della coltivazione, confezionamento e spaccio di droga. In via Cipro un ragazzo di 19 anni è stato fermato e trovato possesso di 4,07 grammi di hashish e di alcune ricette mediche false: il giovane risultava già indagato per un giro di farmaci ottenuti con la falsificazione di ricette mediche. Nella sua casa sono state rinvenute altre ricette in bianco, un pc ed altri oggetti inerenti ai reati contestati. Il 19enne ora è stato indagato. (segue) (Rer)