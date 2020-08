Roma: otto persone arrestate dalla polizia per spaccio di droga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Marinetti è stato invece arrestato un romano di 36 anni: l'uomo è stato fermato per l'eccessiva velocità con cui viaggiava a bordo della sua autovettura e, una volta sottoposto a controllo, è emerso che trasportava cocaina. Complessivamente sono stati sequestrati 41 involucri di cocaina per un peso di 19,20 grammi più 1015 euro in contanti. Ancora nei pressi della stazione della metropolitana Basilica San Paolo è stato arrestato un 34enne senegalese che alla vista della polizia ha tentato di disfarsi di un involucro di droga, gettandolo sui binari. Sempre per droga è stato arrestato, in via dell'Archeologia un romano 37enne che a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 27,3 grammi di cocaina e della somma di 40 euro. Infine in via Giovanni Giolitti gli agenti hanno ammanettato un 24enne del Gambia per per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e droga: il ragazzo era in possesso di 9,8 grammi di marijuana e, nel tentativo di eludere il controllo, ha opposto resistenza ferendo lievemente un agente. (Rer)