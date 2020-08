Cina-Ue: ministro Esteri Wang ottimista su conclusione accordo investimenti entro la fine dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, si è detto ottimista circa la possibile conclusione di un accordo globale sugli investimenti Ue-Cina entro la fine del 2020. “Penso al contratto di investimento. Abbiamo la possibilità di concluderlo entro la fine dell'anno. È più importante che mai compiere un passo”, ha detto Wang Yi parlando nel corso di un seminario all’Istituto francese delle relazioni internazionali (Ifri) di Parigi. Al 15mo vertice Ue-Cina del febbraio 2012 è stato raggiunto un accordo per l'avvio di negoziati per un accordo globale sugli investimenti Ue-Cina. Nell'ottobre 2013 il Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ha adottato il mandato negoziale per la Commissione europea e nel novembre 2013 il lancio ufficiale dei negoziati è stato annunciato al 16mo vertice Ue-Cina. Il primo ciclo di colloqui si è svolto a gennaio 2014, l’ultimo (il 29mo) si è concluso nel maggio scorso. (Frp)