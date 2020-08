Roma: con la scusa dell'elemosina derubano anziano in strada, arrestate due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la scusa di chiedere l'elemosina due donne, di 31 e 35 anni, si sono avvicinate a un anziano signore in via Ponzio Comino a Roma e poi lo hanno strattonato, gli hanno aperto il borsello e sono riuscite a sottrargli il portamonete. Gli agenti del commissariato Tuscolano che stavano sorvegliando la zona hanno osservato la scena e arrestato le due donne in flagranza di reato con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. (Rer)