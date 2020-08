© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Laforgia, senatore di Liberi e uguali (Leu) giudica "propaganda becera e incomprensibile" quella che la destra fa sull'immigrazione. Incomprensibile, spiega in una nota "visto che molte delle leggi, tutt'ora in vigore, che andrebbero cancellate, sono state scritte da Salvini. Su questo tema ci vuole serietà - conclude Laforgia - esattamente quella che ci sta mettendo la ministra Lamorgese". (Com)