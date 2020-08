Medio Oriente: Israele spera di tenere cerimonia firma accordo con Emirati entro metà settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele spera di tenere una cerimonia per la firma dell’accordo di normalizzazione delle relazioni con gli Emirati Arabi Uniti entro metà settembre a Washington. Lo ha annunciato oggi il ministro della Cooperazione regionale di Israele, Ofir Akunis. La data per un tale evento dovrebbe essere decisa durante i colloqui ad Abu Dhabi tra i funzionari emiratini e la delegazione israelo-statunitense che partirà domani alla volta degli Emirati al volo del primo volo diretto tra i due Paesi. Al visita parteciperà anche il consigliere e genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Akunis ha aggiunto che il governo Netanyahu spera che la cerimonia si svolga "prima del nostro Rosh Hashanah" o capodanno ebraico, che cade il 18 settembre. Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il 13 agosto che avrebbero normalizzato le relazioni diplomatiche in un accordo mediato dagli Stati Uniti. Ieri, 29 agosto, il presidente della federazione emiratina Khalifa bin Zayed al Nahyan ha firmato un decreto che abolisce il boicottaggio economico contro Israele, consentendo accordi commerciali e finanziari tra i due Paesi. (segue) (Res)