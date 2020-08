Migranti: Perego (FI), solidarietà a personale sanitario Celio, situazione inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Perego, deputato di Forza Italia, esprime "solidarietà al personale sanitario aggredito da alcuni migranti, per giunta positivi al Covid, all'ospedale militare del Celio". In una nota il parlamentare azzurro aggiunge: "Vicinanza alle Forze dell'ordine sottoposti a violenze e aggressioni ripetute nei centri di accoglienza. E' una situazione oramai diventata ingestibile e inaccettabile sulla quale bisogna intervenire immediatamente: a rischio non c'è solo l'incolumità dei nostri militari e degli operatori in servizio ma la salute di tutti".(Com)