Brasile: coronavirus, martedì annuncio ufficiale su estensione programma di aiuti (2)

- Istituito ad aprile per contenere gli effetti della pandemia sulla popolazione più povera e sui lavoratori informali, il bonus concede il pagamento mensile di 600 real a ciascun lavoratore (il doppio in caso di madri capofamiglia). In tutto i beneficiari sono 66,4 milioni di brasiliani. Inizialmente previsto per una durata di tre mesi, il bonus è già stato pagato per cinque mesi fino ad agosto. L'importo sborsato dal governo finora è stato di 161 miliardi di real (24,6 miliardi di euro), secondo il bilancio della banca statale Caixa Economica Federal incaricata del pagamento. (Brb)