Kosovo: il premier Hoti invita l'opposizione ad unirsi ai negoziati con la Serbia negli Usa

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha invitato i partiti dell'opposizione ad unirsi alla delegazione in partenza per Washington per l'incontro del 4 settembre con la leadership serba mediato dagli Stati Uniti. Hoti ha spiegato di aver inviato lettere ai leader dei partiti dell'opposizione, Movimento Vetevendosje e Partito democratico del Kosovo (Pdk), chiedendo che loro rappresentanti su uniscano alla delegazione del paese alla Casa Bianca per l'incontro con le controparti serbe, il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Robert O'Brien e l'inviato speciale della presidenza per il dialogo Pristina-Belgrado, Richard Grenell. "Rimango aperto per creare una squadra per i negoziati composta da tutti i partiti politici", ha dichiarato Hoti, secondo cui tutti gli schieramenti politici della coalizione governativa, Lega democratica del Kosovo (Ldk), Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nisma, concordano che il dialogo con la Serbia dovrebbe concludersi con un accordo sul reciproco riconoscimento. Secondo la stampa di Pristina, tuttavia, sia il Vetevendosje che il Pdk hanno già respinto l'invito di Hoti. (segue) (Kop)