Migranti: barca con 450 persone a bordo approda a Lampedusa

- Non si fermano gli sbarchi di migranti sull’Isola di Lampedusa. Nella notte un'imbarcazione con a bordo 450 persone è approdata la scorsa notte nel porto di Lampedusa, mettendo a rischio la capacità di accoglienza dell’hotpost dell’isola, in cui sono già ospitate 1.160 persone. In un’intervista rilasciata a “Rainews 24”, il sindaco di Lampedusa, Totò Martello ha denunciato la mancanza di controlli di parte del governo, minacciando uno sciopero generale nel caso in cui l’isola si trasformasse in hub per l’accoglienza dei migranti. In base ai dati forniti dal Viminale e relativi ai rilevamenti dal primo gennaio al 28 agosto sono sbarcati sulle coste italiane 17.985 migranti dall’inizio dell’anno, di cui 3.968 nel solo mese di agosto. Nel mese di luglio il totale dei migranti sbarcati ha raggiunto i 7.067. La Tunisia continua a rappresentare il primo Paese per nazionalità dichiarata al momento dello sbarco con 7.581 persone sbarcate in Italia dall’inizio dell’anno, seguita da Bangladesh (2.803), Costa d’Avorio (911), Algeria (834), Sudan (620).(Res)