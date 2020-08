Usa: nuove proteste e scontri nella città di Portland, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona è morta negli scontri registrati ieri sera a Portland, nello stato dell’Oregon, tra manifestanti del movimento Black Lives Matter e sostenitori del presidente Donald Trump. Secondo quanto riferito dall’ufficio della polizia di Portland gli agenti hanno sentito colpi di arma da fuoco intorno alle 20:45 (ora locale) provenire da Southeast 3rd Avenue e Southwest Alder Street e hanno individuato una vittima ferita da un proiettile al petto. Dopo l’intervento medico è stata accertata la morte della vittima. La polizia ha chiesto a chiunque abbia assistito alla sparatoria o sia in possesso di un video che ritrae quanto accaduto di contattare gli investigatori. Si tratta della 94ma notte di poteste consecutiva nella città. Le proteste sono esplose a Portland e in altre città degli Stati Uniti in seguito all'uccisione dell’afroamericano George Floyd, avvenuta il 25 maggio scorso a Minneapolis, e si sono acuite negli ultimi giorni dopo l'uccisione di un altro afroamericano, Jacob Blake, da parte della polizia nella città di Kenosha, nel Wisconsin. Blake è stato colpito da sette pallottole alla schiena ed è rimasto paralizzato dalla vita in giù. (Res)