Coronavirus: assessore Sanità Lazio, su vicenda Sutri chiederò intervento a Prefetto

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in un'intervista al Corriere della Sera commenta la decisione del sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, di vietare l'uso delle mascherine sul suo territorio. "Siamo nell’ambito del folklore - afferma D'Amato -. Il sindaco Sgarbi non può mettere nessun divieto. Un amministratore non può mandare un simile messaggio, è sbagliato. La normativa è chiara e chiederemo al Prefetto di intervenire". (Rer)