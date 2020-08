© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al patto anti-inciucio tra gli alleati del centrodestra promosso da Giorgia Meloni, il presidente di Forza Italia, Sivio Berlusconi, ha precisato a "La Nazione": "Forza Italia non ha ovviamente bisogno di alcun patto 'anti-inciucio'. Non siamo stati certo noi a sostenere il primo governo Conte". (Rin)