Referendum: Berlusconi, taglio voluto da grillini solo atto di demagogia

- In merito alla consultazione sul taglio dei parlamentari, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, afferma di non essersi "ancora pronunciato sul referendum". "Sto riflettendo molto su questo tema", ha detto in un'intervista a "La Nazione". "Il taglio dei parlamentari lo avevamo già realizzato noi con la riforma costituzionale del 2006, cancellata dalla sinistra con un referendum. Era un taglio che si inseriva in una riforma organica della democrazia parlamentare", ha spiegato. "Fatto così, come lo vogliono i grillini, rischia di essere solo un atto di demagogia che limita la rappresentanza, riduce la libertà e la nostra democrazia", ha aggiunto il leader azzurro.(Rin)