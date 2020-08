Iv: Berlusconi su Renzi, stima personale mai venuta meno malgrado errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvia Berlusconi, ha assicurato che "la stima personale per Renzi non è mai venuta meno nonostante abbia commesso diversi errori, l' ultimo dei quali far nascere e tenere in piedi il governo più a sinistra della storia della Repubblica". In un'intervista a "La Nazione", il leader azzurro ha poi precisato: "Tuttavia il tentativo da lui compiuto di tagliare le radici comuniste della sinistra è un merito che gli va riconosciuto. Lo dico ben consapevole del fatto che non militiamo nello stesso campo". (Rin)