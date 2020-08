Oggi le elezioni parlamentari in Montenegro, in lizza sei partiti e sei coalizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgono oggi, 30 agosto, le elezioni parlamentari in Montenegro, che vedono in lizza se partiti e sei coalizioni. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, sono 541.232 i cittadini che potranno scegliere fra i candidati delle liste consegnate entro la mezzanotte del 4 agosto. Il Partito democratico dei socialisti (Dps) del presidente Milo Djukanovic è in coalizione con il Partito liberale all'interno della lista Decisamente per il Montenegro! Dps - Milo Djukanovic. Il capolista è il vicepresidente del Dps, l'attuale premier Dusko Markovic. La coalizione Per il futuro del Montenegro comprende invece il Fronte democratico, il Partito popolare socialista, il Partito dei lavoratori, Prava Crna Gora, il Montenegro unito e figure non partitiche. Il capolista è il professore ordinario della Facoltà di ingegneria meccanica di Podgorica, Zdravko Krivokapic. La coalizione di Democratici, Demos, il Partito dei pensionati, il movimento cittadino Nuova sinistra e la Società per la ricerca politica e della teoria politica si presentano alle elezioni con lo slogan La pace è la nostra nazione. Il capolista è il presidente dei Democratici, Aleksa Becic. La coalizione riunita attorno alla piattaforma Nero su bianco è composta dal movimento cittadino Ura, dall'alleanza civica Civis, dal Bokeski forum, dal Partito della giustizia e della riconciliazione e da alcuni intellettuali indipendenti. Il leader di Ura, Dritan Abazovic, è il capolista.La coalizione albanese, composta dal Forum democratico, Forza, Movimento civico Prospettiva e Unione Tuzi correrà alle elezioni con la lista Ora è il momento. La lista è guidato da Nick Djelosaj. L'Unione Democratica degli Albanesi, il Partito democratico e l'Alleanza democratica in Montenegro fanno parte della coalizione albanese All'unanimità e il capolista è Fatmir Djeka. Il Partito socialdemocratico partecipa autonomamente alle elezioni con lo slogan Un Montenegro forte e la lista è guidata da Draginja Vuksanovic Stankovic. La lista dei Socialdemocratici è guidata dal presidente del partito, Ivan Brajovic, e il suo slogan è Socialdemocratici - Ivan Brajovic - decidiamo in modo coerente. Il partito bosgnacco partecipa alle elezioni con la lista Partito bosgnacco - Corretto - Rafet Husovic" e il capolista è il deputato Ervin Ibrahimovic. L'Iniziativa civica croata ha presentato la lista Hgi - Con tutto il cuore per il Montenegro!, guidata dal presidente del partito Adrijan Vuksanovic. Il capolista del Partito riformista croato è il direttore dell'aeroporto di Tivat, Radovan Maric. I Socialisti del Montenegro hanno consegnato la lista per le elezioni parlamentari Snezana Jonica - Socialisti del Montenegro - Viviamo come jugoslavi, guidata dal presidente del partito Snezana Jonica. In rapporto alle elezioni presidenziali, tenutesi il 15 aprile 2018, il numero degli elettori è aumentato di circa 8.600 unità. Le elezioni parlamentari del 30 agosto saranno le undicesime dall'introduzione del sistema pluripartitico in Montenegro e le quinte dall'indipendenza dalla Serbia sancita attraverso un referendum nel 2006.Secondo alcuni sondaggi condotti nel mese di luglio, il Dps del presidente Djukanovic resta la forza politica più forte in Montenegro. La ricerca effettuata dall'agenzia di Belgrado House of win fra il 20 e il 28 giugno mostra che il Dps mantiene salda la maggioranza relativa, con il 39,8 per cento degli intervistati che voterebbe a suo favore alle prossime elezioni. Tra le forze d'opposizione è invece il Fronte democratico (Df), forza rappresentativa dei serbi in Montenegro, che raccoglie il maggior numero di voti con una percentuale di 13,8 punti. I socialdemocratici (Sd) guadagnano il 6,2 per cento, mentre i partiti della minoranza albanese raccolgono il 3,3 per cento. Anche una delle forze rappresentative dei bosniaci in Montenegro, il Partito bosgnacco (Bs), supera la soglia di sbarramento con un 4,2 per cento di preferenze. Il Montenegro democratico raccoglie il 13,2 per cento delle preferenze, il Partito popolare socialista (Snp) il 5,11 per cento, il Partito socialdemocratico (Sdp) il 3,8 per cento. Sotto la soglia di sbarramento del 3 per cento restano 3 partiti di opposizione, l'Alleanza democratica (Demos) di Miodrag Lekic con il 2,9 percento, il Partito civile del Montenegro (Gp) con il 2,2 percento e Vero Montenegro (Prava) con il 2,1 percento. Secondo il sondaggio, infine, il Partito liberale (Lp) ha un sostegno dell'1,1 per cento, l'Iniziativa civile croata (Hgi) dello 0,9 per cento, il Montenegro unito (Ucg) dello 0,8 per cento e Crnogorska (Crn) dello 0,6 per cento. (Res)