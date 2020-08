Vacanze: Coldiretti su controesodo, 1 su 2 rientra con vino, olio o formaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un italiano su due (49 per cento) rientra dalle vacanze con prodotti tipici come souvenir del territorio che si classificano come i preferiti nell’estate 2020, nonostante il taglio dei budget disponibili per effetto delle difficoltà economiche e dei timori per il futuro. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in occasione del controesodo segnato dal maltempo che ha spinto il rientro di 21,1 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell’estate 2020, in calo dell’11 per cento rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenza coronavirus. Nell’estate del coronavirus accade così che appena il 17 per cento degli italiani torni a mani vuote dalle ferie, anche se la pandemia - sottolinea la Coldiretti in una nota - spinge verso spese utili, con i prodotti tipici che vincono dunque su tutte le altre scelte. Tra le specialità più acquistate primeggiano a sorpresa i formaggi davanti a salumi, vino e olio extravergine d’oliva. Al secondo posto tra i souvenir si classificano prodotti artigianali e a seguire gadget, portachiavi, magliette. (segue) (Com)