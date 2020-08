Vacanze: Coldiretti su controesodo, 1 su 2 rientra con vino, olio o formaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tendenza che contribuisce al successo delle vacanze nel mese di settembre scelte quest'anno da 8,8 milioni di italiani che - evidenzia la Coldiretti - cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con l’arrivo della bassa stagione. Anche se il mare resta protagonista, a settembre si registra infatti a settembre un deciso aumento in percentuale - precisa la Coldiretti - del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne lungo percorsi enogastronomici. Tra gli svaghi preferiti infatti accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, la ricerca del cibo e il vino locali con ben il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali che secondo l’indagine Coldiretti/Symbola nasce nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti. Senza dimenticare - conclude la nota - la possibilità di assistere alle tradizionali attività di settembre come la raccolta della frutta o il rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca alla ricerca dei porcini, finferli e trombette in uno dei 24 mila agriturismi presenti in Italia secondo Terranostra. (Com)