© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi in un'intervista a "La Stampa" rivendica: "Siamo stati primi a chiedere di pensare alla scuola ed all'università mentre altri ironizzavano. Oggi è la priorità". Per Renzi, "è ridicolo riaprire le discoteche e tenere chiusi i luoghi dell’educazione". E quindi la stoccata: "Servono test e controlli, non banchi a rotelle". (Rin)