Roma: danneggia paletti in stazione e aggredisce vigilante, arrestato 44enne

- Un 44enne di Cagliari è stato arrestato intorno alle 17 di ieri pomeriggio in piazza dei Cinquecento per aver danneggiato i paletti per il distanziamento sociale all'interno della stazione Termini di Roma e per aver aggredito la guardia giurata che era in servizio nella metropolitana e che ha tentato di bloccarlo. Il vigilante, dopo la colluttazione con l'uomo, è stato soccorso: i medici hanno prescritto per lui cinque giorni di prognosi a causa delle escoriazioni riportate. Ad arrestare il 44enne, con l'accusa di resistenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio, gli agenti del reparto volanti della Polizia e del commissariato Viminale. (Rer)