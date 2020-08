Governo: Laforgia (Leu), sinistra ed esecutivi tecnici connubio innaturale, non ha mai funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe "innaturale immaginare un cambio di scenario. Il lavoro di Conte fatto finora è stato fondamentale e non va sprecato, anche se ora c'è bisogno di un colpo d'ali". Lo ha detto Francesco Laforgia, sentore di Liberi e uguali in una intervista a "La Repubblica". "E su Draghi al Colle - ha detto - penso che servano riferimenti alti, al riparo dalla dialettica politica tra partiti. Ma parlarne oggi, è parlare del nulla. Il suo discorso a Rimini e la divisione tra debito buono e debito cattivo si presta ad una ambiguità. Un reddito universale è buono o cattivo? Forse una discussione su come ripensare il capitalismo dovrebbe appassionare anche un banchiere come lui. E non vorrei che le sue parole venissero strattonate da chi pensa che ciò che si fa per sostenere le persone sia assistenzialismo. Io credo nel lavoro ma se viene distrutto allora ti devi occupare della dignità delle persone". In merito ad un'ipotesi di governo tecnico: "Sinistra e governi tecnici sono un connubio innaturale che non ha mai funzionato. La sinistra è uno sguardo sul mondo, i tecnici pensano che ci siano cose da fare a prescindere da quello. Invece devi avere in testa quale parte di società vuoi emancipare e agire di conseguenza", ha precisato Laforgia. (Rin)