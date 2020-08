Usa: Trump accusa membri del Congresso di far trapelare informazioni classificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'intelligence nazionale Usa, John Ratcliffe, ha deciso di interrompere i briefing sulle questioni di sicurezza elettorale con il Congresso poiché qualcuno, forse il presidente della commissione per i Servizi segreti della Camera dei rappresentanti, Adam Schiff, ha fatto trapelare informazioni riservate. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando durante una manifestazione elettorale in Texas. "Il direttore Ratcliffe ha riportato le informazioni alla commissione e le informazioni sono trapelate. Che si sia trattato di ‘Shifty’ (soprannome dispregiativo) Schiff o di qualcun altro, hanno fatto trapelare le informazioni e quel che è peggio è che hanno fatto trapelare le informazioni sbagliate. E lui (Ratcliffe) si è stancato di questo, quindi vuole fare (le audizioni) in una forma diversa, perché ci sono delle fughe di notizie nella commissione”, ha detto Trump. (segue) (Nys)