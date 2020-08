Usa: Trump accusa membri del Congresso di far trapelare informazioni classificate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando le accuse, Schiff ha accusato il presidente di mentire. “Come al solito, il presidente Trump sta mentendo. Trump ha licenziato l'ultimo direttore dell’intelligence nazionale (Dan Coats) per aver informato il Congresso sugli sforzi russi per aiutare la sua campagna. Ora pone fine del tutto ai briefing. Trump non vuole che il popolo americano sappia degli sforzi della Russia per aiutare la sua campagna elettorale”, ha scritto Schiff su Twitter. Ieri l’ufficio del direttore dell'intelligence nazionale ha annunciato che non ci saranno più briefing di membri del Congresso presso le commissioni d'intelligence della Camera e del Senato sulle questioni di sicurezza relative alle imminenti elezioni presidenziali. (Nys)