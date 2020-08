Israele colpisce obiettivi a Gaza dopo il lancio di palloni incendiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carri armati israeliani hanno colpito posizioni del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza questa mattina, in risposta al lancio di palloni incendiari dall'enclave palestinese verso lo Stato ebraico. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, citando un comunicato stampa delle Forze di difesa israeliane. Dal 6 agosto Hamas ha aumentato il lancio di palloni e razzi incendiari verso Israele, scatenando ad ogni azione una risposta dell’esercito israeliano che ormai compie incursioni nella Striscia di Gaza quasi ogni notte. I palloni incendiari lanciati da Hamas hanno provocato oltre 400 incendi a sud di Israele.Intanto, dopo la visita di una delegazione egiziana a Gaza avvenuta a metà agosto, il 25 agosto l'inviato del Qatar Mohamed al Emadi si è recato nell’enclave palestinese consegnando aiuti per 30 milioni di dollari. Hamas e Israele, che hanno combattuto tre guerre (2008, 2012, 2014) e nel 2019 hanno raggiunto un accordo di tregua tramite la mediazione di Onu, Egitto e Qatar. L'accordo prevede la concessione di un aiuto finanziario di 30 milioni di dollari al mese da parte del Qatar, ma anche una serie di misure economiche per ridurre la povertà e stabilizzare l’enclave palestinese. (Res)