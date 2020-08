Rientro dalle vacanze: un italiano su due sceglie prodotti tipici del territorio come souvenir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un italiano su due (49 per cento) rientra dalle vacanze con prodotti tipici come souvenir del territorio che si classificano come i preferiti nell’estate 2020, nonostante il taglio dei budget disponibili per effetto delle difficoltà economiche e dei timori per il futuro. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in occasione del controesodo segnato dal maltempo che ha spinto il rientro di 21,1 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell’estate 2020, in calo dell’11 per cento rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenza coronavirus. Nell’estate del coronavirus accade così che appena il 17 per cento degli italiani torni a mani vuote dalle ferie, anche se la pandemia - sottolinea la Coldiretti in una nota - spinge verso spese utili, con i prodotti tipici che vincono dunque su tutte le altre scelte. Tra le specialità più acquistate primeggiano a sorpresa i formaggi davanti a salumi, vino e olio extravergine d’oliva. Al secondo posto tra i souvenir si classificano prodotti artigianali e a seguire gadget, portachiavi, magliette.Dalla mozzarella di bufala in Campania al formaggio Asiago in Veneto, dal pecorino della Sardegna al prosciutto San Daniele nelle montagne del Friuli, dal vino Barolo del Piemonte alla Fontina in Valle d’Aosta, dal limoncello campano all’olio di oliva pugliese, dal vino di visciole marchigiano alla piadina romagnola - sottolinea la Coldiretti - sono alcuni dei souvenir più richiesti dai turisti per portare un ricordo 'appetitoso' dei luoghi di vacanza e rendere meno doloroso il ritorno alla normalità. La ricerca dei prodotti tipici è diventato un ingrediente irrinunciabile delle vacanze in un Paese come l’Italia che è leader mondiale del turismo enogastronomico potendo contare sull’agricoltura più green d’Europa con 305 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 524 vini Dop/Igp, 5.155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60 mila aziende agricole biologiche e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie di Campagna Amica, oltre alle numerose iniziative di valorizzazione, dalle strade del vino a quelle dell'olio.Una tendenza che contribuisce al successo delle vacanze nel mese di settembre scelte quest'anno da 8,8 milioni di italiani che - evidenzia la Coldiretti - cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con l’arrivo della bassa stagione. Anche se il mare resta protagonista, a settembre si registra infatti a settembre un deciso aumento in percentuale - precisa la Coldiretti - del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne lungo percorsi enogastronomici. Tra gli svaghi preferiti infatti accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, la ricerca del cibo e il vino locali con ben il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali che secondo l’indagine Coldiretti/Symbola nasce nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti. Senza dimenticare - conclude la nota - la possibilità di assistere alle tradizionali attività di settembre come la raccolta della frutta o il rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca alla ricerca dei porcini, finferli e trombette in uno dei 24 mila agriturismi presenti in Italia secondo Terranostra. (Rin)