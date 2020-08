Usa: Trump sarà a Kenosha martedì, in programma incontro con la polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si recherà a Kenosha, nel Wisconsin, martedì prossimo per incontrare le forze dell'ordine e valutare i danni causati dalle recenti proteste scaturite in seguito al ferimento del giovane afroamericano Jacob Blake. Lo ha annunciato ieri sera la Casa Bianca. Blake è stato colpito da sette pallottole alla schiena ed è rimasto paralizzato dalla vita in giù. Alla domanda dei giornalisti se Trump avrebbe fatto visita alla famiglia di Blake, il portavoce della Casa Bianca, Judd Deere, ha risposto che l’agenda del presidente non è ancora stata definita nei dettagli. (Nys)