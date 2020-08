Decreto Semplificazioni: Tolli (Pd Lazio), correggere norma su zone omogenee A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in discussione al Senato il decreto Semplificazioni che contiene al suo interno anche alcune modifiche al testo unico sull'edilizia che "se dovessero essere approvate in via definitiva avrebbero l`effetto di bloccare gli interventi di rigenerazione consentiti dalle recenti norme emanate dalla Regione Lazio in una parte consistente della città di Roma che va ben oltre il centro storico". Lo afferma in una nota Marco Tolli, responsabile delle politiche territoriali del Partito democratico del Lazio. "Su questo tema - aggiunge Tolli - sono intervenuti i senatori del Pd Astorre e Cirinnà proponendo emendamenti correttivi. Nell'interesse della città rivolgo un appello al governo e al parlamento affinché si proceda allo stralcio delle norme restrittive, oppure all'accoglimento degli emendamenti presentati dai senatori del Pd. Deve essere compito di Roma Capitale - sottolinea Tolli - poter definire gli ambiti di applicazione delle norme, e attraverso quali procedure avviare una stagione di rilancio delle politiche urbane che possa migliorare il paesaggio urbano, realizzare servizi, riqualificare e abbattere il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio esistente, all'interno dei perimetri del Prg vigente. In fin dei conti - conclude Tolli - il provvedimento in esame è nato per semplificare procedure amministrative e promuovere il rilancio di diversi settori dell'economia, fortemente indeboliti dalla diffusione dell'epidemia da coronavirus, mentre la norma sulle zone omogenee A va nella direzione opposta. Si corregga". (Com)