Maltempo: Coldiretti, colpite da mele Trentino a kiwi Veneto (2)

- I tecnici di Coldiretti sono al lavoro per la valutazione dei danni e per l’assistenza alle aziende agricole nelle zone colpite dove si deve fare i conti anche con frane e smottamenti che ostacolano la viabilità causati dai forti temporali con precipitazioni intense che - spiega la Coldiretti - i terreni non riescono ad assorbire. L’ultima perturbazione fa salire il conto dei danni per milioni di euro provocati dal maltempo all’agricoltura in un pazzo agosto segnato da quasi 10 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola tra bombe d’acqua, tornando, nubifragi e grandine dalle dimensioni anomale che hanno devastato i raccolti, secondo l’elaborazione di Coldiretti su dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). Un bilancio pesante nelle campagne in cui per effetto del clima si è verificato il crollo dei raccolti nazionali di frutta estiva, dalle pesche alle nettarine (-28 per cento) fino alle albicocche (-58 per cento), fino alle ciliegie. (segue) (Com)