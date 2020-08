Migranti: Zoffili (Lega), sostegno a cittadini Lampedusa, rimpatri immediati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In deputato della Lega Eugenio Zoffili, presidente Bicamerale Schengen, informa che questa notta con una videochiamata, ha portato il suo sostegno e la sua "vicinanza ai cittadini di Lampedusa e ad Angela Maraventano, già vicesindaco e senatrice della Lega, che dopo il maxi sbarco di circa 450 immigrati clandestini hanno deciso di opporsi, occupando pacificamente l'accesso del porto dell'isola". In una nota Zoffili prosegue: "Chiedono rimpatri immediati e io sono assolutamente d'accordo con loro. Da presidente del Comitato parlamentare di controllo e vigilanza Schengen, Europol e Immigrazione, a Lampedusa ci sono stato tre volte, non in vacanza, e ho visto con i miei occhi quello che succede. Il mio impegno è di tornarci al più presto, ma prima attendo con urgenza il ministro dell'Interno Lamorgese, che ho già più volte sollecitato, in audizione in Bicamerale per riferire su quanto sta accadendo. È ora di dire basta a questa vergogna. Anche nel rispetto dei nostri militari e degli agenti delle forze dell'ordine, ancora sotto organico nonostante la situazione aggravata ulteriormente dall'emergenza Covid: donne e uomini impegnati giorno e notte in mare e sulla terraferma, che rischiano salute e vita per il nostro Paese e la sicurezza di tutti noi. Io ci sono, al lavoro - conclude Zoffili -. E con il cuore sono lì con loro a Lampedusa". (Com)