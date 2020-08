Musica: dal 5 settembre ricominciano i concerti al Museo del Sax a Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sabato 5 settembre riprendono i concerti al Museo del Saxofono. Tutti i sabato sera, cittadini, musicisti ed appassionati potranno godere di un ricco programma che prevede anche la possibilità di visitare il museo, straordinariamente aperto anche di sera. Un'iniziativa tesa a promuovere e avvicinare chiunque alla musica dal vivo ma, soprattutto, una manifestazione che, con incisiva caparbietà, intende proseguire nella riconquista della serenità e della bellezza un percorso arrestatosi nel periodo del lockdown. Il primo concerto si svolgerà sabato 5 settembre: ad aprire la rassegna sarà la formazione The Jazz Russell & friends capeggiata da Filippo Delogu. A seguire, il 12 settembre, sarà la volta del quartetto di Luca Velotti con lo spettacolo "Where the rainbow ends". Il 19 settembre Alberto Botta & friends daranno vita a "Una botta di swing" mentre, a conclusione del mese, chiuderanno la rassegna Alberto Laurenti e Nadia Natali, con il gruppo The Roma, bell'esibizione dedicata alla città eterna "Roma che mi guardi". Gli eventi saranno gestiti ed organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid prevedendo un ingresso contingentato fino ad un massimo di 80 persone e la prenotazione obbligatoria con prevendita. (Com)