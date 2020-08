Difesa: Usa su B-52 intercettato da due caccia russi Su-27, hanno agito in modo "non sicuro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due caccia russi Su-27 russi che hanno intercettato il bombardiere strategico B-52H dell'aeronautica statunitense sul Mar Baltico hanno agito in modo "non sicuro e poco professionale". È quanto si legge in un comunicato delle Forze aeree degli Stati Uniti in Europa e Africa. “Il 28 agosto 2020 due Su-27 Flanker russi hanno intercettato un bombardiere B-52 dell'aeronautica statunitense che stava conducendo operazioni di routine nel Mar Nero su acque internazionali. I piloti russi hanno volato in modo non sicuro e poco professionale avvicinandosi più volte alla quota del V-52 causando turbolenza e limitandone la capacità di manovra”, si legge nella nota. “Azioni come queste aumentano il rischio di collisioni a mezz'aria, non sono necessarie e non sono coerenti con una buona abilità di pilotaggio e con le regole di volo internazionali”, conclude la dichiarazione. Ieri la notizia dell’intercettazione del B-52H da parte dei due caccia Su-27 era stata diffusa dal Centro di controllo della difesa nazionale del ministero della Difesa russo in una nota. “Il 28 agosto i sistemi di controllo della difesa aerea russi hanno rilevato un obiettivo aereo che si avvicinava al confine di stato russo sulle acque neutrali del Mar Baltico. Per identificare l'obiettivo aereo e prevenire la violazione del confine di stato russo, due caccia Su-27 della flotta baltica delle forze di difesa aerea in servizio sono state richiamate”, ha affermato il Centro in una nota, secondo cui i caccia russi si sono avvicinati all’aereo mantenendo una distanza di sicurezza e i loro equipaggi lo hanno identificato come un bombardiere strategico B-52H dell'aeronautica militare statunitense. Dopo che l'aereo militare straniero si è allontanato dal confine di stato russo, prosegue la nota, i combattenti russi hanno fatto rientro alle loro basi. "L'intero volo dei caccia russi Su-27 è stato condotto rigorosamente in conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo", conclude il comunicato, aggiungendo che l'aereo statunitense non era autorizzato a violare il confine di stato della Russia. (Nys)