Polonia: coronavirus, governo rinvia l'estensione della lista di Paesi verso cui vietare i voli

- La Polonia ha rinviato la decisione di espandere la lista dei Paesi con i quali i voli sono proibiti in relazione alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". Il governo ha infatti riapprovato la lista contenuta nell'ultimo decreto in tema, che entra in vigore oggi e lo resterà fino al primo settembre. "Il mantenimento della lista nella forma attuale è giustificato dal periodo vacanziero e dalla connessa necessità di assicurare il ritorno sicuro e ininterrotto in Polonia di coloro che si trovano in ferie all'estero", si legge nelle motivazioni del decreto, pubblicato in gazzetta ufficiale. Il decreto prolunga il divieto di voli internazionali verso 43 Paesi, tra i quali sono inclusi: Bosnia-Erzegovina, Cina, Montenegro, Russia, Brasile, Arabia Saudita, Messico, Israele, Kuwait, Argentina, Armenia, Cile, Iraq, Kazakhstan, Kosovo, Costa Rica, Perù, Sudafrica, Serbia, Stati Uniti, Lussemburgo e Bolivia. Dal divieto sono esclusi i voli di Stato e quelli espressamente autorizzati dal governo, oltre ovviamente a quelli militari. L'unica nazione rimossa dalla lista è stata Andorra. (segue) (Vap)