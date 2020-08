Business news: Usa-Cina, Kevin Mayer si dimette da amministratore delegato di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kevin Mayer si è dimesso da amministratore delegato di TikTok, meno di tre mesi dopo l’insediamento. Sarà sostituito ad interim dalla direttrice generale, Vanessa Pappas. Mayer lo ha comunicato ai dipendenti con una lettera divulgata da diversi media internazionali. “Nelle ultime settimane, poiché l’ambiente politico è cambiato drasticamente, ho fatto una riflessione significativa su ciò che i cambiamenti strutturali richiederanno e su cosa significherà per il ruolo globale che ho accettato. In questo contesto, e poiché ci aspettiamo di raggiungere una risoluzione molto presto, è con il cuore pesante che ho voluto farvi sapere che ho deciso di lasciare l’azienda”, ha spiegato in uno dei passaggi più rilevanti. Il dirigente, proveniente da Walt Disney, era in carica dal primo giugno. La sua decisione è giunta a pochi giorni dall’avvio di un’azione legale della società contro l’amministrazione degli Stati Uniti per l’ordine esecutivo che vieta le transazioni con la popolare app di condivisione video di proprietà della compagnia cinese ByteDance. (Nys)