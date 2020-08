Business news: Usa, multinazionale Walmart si unisce a Microsoft in acquisto Tik Tok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Walmart ha fatto sapere che si unirà a Microsoft nell’offerta per l’acquisizione del social network cinese Tik Tok. L’annuncio arriva a poche ore dalle dimissioni di Kevin Mayer da amministratore delegato di TikTok, meno di tre mesi dopo l’insediamento. “Siamo fiduciosi che una partnership tra Walmart e Microsoft soddisferà le aspettative degli utenti Usa di Tik Tok e tranquillizzerà i regolatori del governo statunitense”, ha fatto sapere la società in una dichiarazione. La partnership, aggiunge, aiuterà Walmart a raggiungere i clienti attraverso i canali di vendita fisici e virtuali e a far crescere il suo mercato online e la sua attività pubblicitaria. Walmart è la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata con 11.718 negozi e club in 28 paesi. Il presidente statunitense Donald Trump si è detto favorevole alla vendita di TikTok a Microsoft, ma ha chiesto che una “porzione sostanziale” del prezzo di vendita finisca nel bilancio dello Stato federale Usa, e ha avvertito che la sua amministrazione è pronta a proibire le attività del social network nel paese entro il 15 settembre. La preoccupazione della Casa Bianca è che TikTok possa trasmettere i dati sensibili degli statunitensi al governo cinese, oppure fungere da amplificatore della propaganda di Pechino. TikTok ha sempre rigettato categoricamente queste accuse. (Nys)