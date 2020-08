Business news: Algeria, frequenti interruzioni della rete Internet da mercoledì scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frequenti interruzioni della rete Internet sono state registrate in Algeria da mercoledì scorso, 19 agosto, portando alla luce un tema finora poco trattato: il ritardo del paese nordafricano del settore digitale, essenziale per costruire una nuova economia. Il portale internet algerino “Tsa” evidenzia l’obsolescenza di alcune infrastrutture di base, fatto inammissibile per un paese che mira a ridurre la dipendenza dagli idrocarburi, snellire la burocrazia, combattere l’evasione fiscale e migliorare le operazioni finanziarie online. Algeria Telecom, storico operatore del paese, ha attribuito i disservizi a un blackout internazionale che ha colpito diversi paesi. Eppure solo l’Algeria ha visto disagi ai servizi internet di vasta portata. “Il punto non è determinare le responsabilità, ma sottolineare il fatto innegabile che i servizi internet in Algeria non hanno tenuto il passo con le ambizioni del Paese, le sue dimensioni e le sue capacità”, sottolinea un editoriale di “Tsa”. Lo stesso presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha lamentato davanti agli operatori economici e alle parti sociali, durante una conferenza sulla ripresa economica martedì 18 agosto, che i servizi fiscali non sono stati ancora digitalizzati, impedendo un controllo rigoroso, efficiente e rapido dei guadagni e dei redditi. In questo contesto, la riforma del settore delle telecomunicazioni diventa ora una priorità. L'Algeria, in effetti, è stata sempre un passo indietro sulle nuove tecnologie. Basti pensare che tecnologia di telefonia mobile 3G, lanciata per la prima volta in Giappone nel lontano 2001, è arrivata nel paese solo nel 2013, persino dopo altre nazioni africane meno ricche del paese membro dell’Opec. (Ala)