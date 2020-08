Business news: Algeria, verso la creazione di una nuova compagnia aerea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria potrebbe mandare in pensione Air Algerie e creare una nuova compagnia aerea di bandiera. Il presidente Abdelmadjid Tebboune ha chiesto una revisione del sistema di trasporto terrestre, aereo e marittimo, sulla base del rispetto dei criteri di redditività e qualità dei servizi. In una riunione del Consiglio dei ministri, presieduta in videoconferenza, Tebboune ha insistito per riconsiderare l'intero comparto del trasporto aereo, dichiarando "se necessario, di creare una compagnia aerea nazionale aggiuntiva per soddisfare la domanda". Il capo dello Stato ha insistito su "un migliore utilizzo degli aeroporti nazionali in modo che abbiano un costo accettabile, aprendo a nuove compagnie aeree internazionali per aumentare la capacità di trasporto aereo nazionale". Tebboune ha inoltre sottolineato la necessità di puntare sul gas liquefatto e l’energia elettrica per i treni, interrompendo l'acquisto di locomotive diesel. Il presidente della Repubblica ha inoltre dato priorità allo sviluppo della rete ferroviaria in modo che comprenda tutte le regioni del paese, incluse le remote località di Tamanrasset e Adrar, in vista della costruzione e gestione del porto di El Hamdania, che ridurrà la pressione sul traffico terrestre e i costi di trasporto di merci e passeggeri. A tal proposito, Tebboune ha ordinato di intensificare i contatti con il partner cinesi e il dossier verrà nuovamente esaminato nel prossimo Consiglio dei ministri. Il capo dello Stato ha espresso la volontà di rivedere il sistema di trasporto marittimo migliorando la gestione dei porti, aprendo nuove infrastrutture e rafforzando la flotta nazionale per fermare la fuoriuscita di valuta estera, dovuta in parte al costo dei trasporti marittimi. L'attuale flotta algerina, infatti, copre solo circa il 3 per cento delle merci importate. (Ala)