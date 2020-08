Business news: Iraq, povertà in aumento del 10 per cento nei mesi scorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di povertà in Iraq è cresciuto di circa il 10 per cento negli ultimi mesi e un terzo degli abitanti del paese vive sotto la soglia di povertà, secondo stime dell’Onu. E’ quanto riferito dalla rappresentante speciale dell’Onu presso la missione Unami, Jeanine Hennis-Plasschaert, durante il suo rapporto periodico al Consiglio di sicurezza. Secondo Hennis-Plasschaert il paese è stato colpito molto duramente dalla pandemia di coronavirus, che ha causato una diminuzione dei prezzi del petrolio e di conseguenza ha dimezzato i ricavi petroliferi dell’Iraq, la cui economia è largamente dipendente dall’esportazione di idrocarburi. I dati Onu prevedono per quest’anno un calo del Pil del 9,7 per cento. Secondo la rappresentante Onu anche l’accesso al cibo è in diminuzione, e questo dipenderebbe più dal ridotto potere d’acquisto della moneta che dalla scarsità di forniture alimentari. (Res)