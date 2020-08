Business news: Mozambico, Total e governo di Maputo siglano “patto di sicurezza” per difendere progetto Gnl a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero francese Total ha firmato un “patto di sicurezza” con il governo del Mozambico per proteggere il progetto da 20 miliardi di dollari di gas naturale liquefatto (Gnl) in fase di sviluppo nel Paese africano. L’accordo, come spiegato in una nota dal ministro delle Risorse minerarie e dell'energia, Ernesto Elias Tonela, “rafforza le misure di sicurezza e si sforza di creare un ambiente operativo sicuro per partner come Total, che consenta i loro investimenti nell'industria mozambicana”. Il progetto di Total prevede lo sviluppo dei giacimenti di Gnl di Golfinho e di Atum nella concessione dell'Area Offshore 1, contenenti oltre 60 mila miliardi di piedi cubi (Tcf) di gas, e la costruzione di un impianto di liquefazione con una capacità di 13,1 milioni di tonnellate all'anno. La produzione iniziale è prevista per il 2024. Il giacimento è situato nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, teatro dal 2017 di un’insurrezione jihadista che nelle ultime settimane ha inflitto diverse perdite alle forze di sicurezza locali, come nel caso della conquista della città portuale strategica di Mocimboa da Praia avvenuta all’inizio di agosto. (Res)