Business news: Costa d'Avorio, per il governo crescita economica rallenterà all'1,8 per cento nel 2020

- Il governo della Costa d'Avorio prevede che la crescita economica del Paese rallenterà all'1,8 per cento nel 2020, rispetto ad una stima prevista del 7,2 per cento, a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus. Lo ha detto il presidente Alassane Ouattara in un discorso tenuto in parlamento in occasione dell'Assemblea annuale della Banca africana di sviluppo (Afdb), citato dai media locali. Fra i settori dell'economia che hanno rallentato ci sono in particolare agricoltura, edilizia, trasporti e turismo, particolarmente colpiti dall'epidemia. La crescita del Pil ivoriano è stata in media di circa l'8 per cento tra il 2012 e il 2019, ha detto il capo dello Stato. (Res)