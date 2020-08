© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 30 agosto, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 25.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3166m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: la circolazione di bassa pressione fa il suo ingresso definitivo sul nordovest italiano, mantenendo condizioni di marcata instabilità o tempo a tratti anche perturbato, specie sull'alto Piemonte dove le precipitazioni saranno continue e persistenti. Più intermittenti in Valpadana e ancor più in Liguria, dove sarà il Levante a vedere le maggiori occasioni temporalesche tra notte e mattino mentre sul Ponente i fenomeni saranno decisamente meno presenti con ampie schiarite durante il giorno. Temperature in calo. Venti tesi meridionali, tendenti a ruotare da Nord a fine giornata. Mar ligure molto mosso. (Rpi)