Montenegro: oggi le elezioni parlamentari, in lizza sei partiti e sei coalizioni (3)

- Secondo alcuni sondaggi condotti nel mese di luglio, il Dps del presidente Djukanovic resta la forza politica più forte in Montenegro. La ricerca effettuata dall'agenzia di Belgrado House of win fra il 20 e il 28 giugno mostra che il Dps mantiene salda la maggioranza relativa, con il 39,8 per cento degli intervistati che voterebbe a suo favore alle prossime elezioni. Tra le forze d'opposizione è invece il Fronte democratico (Df), forza rappresentativa dei serbi in Montenegro, che raccoglie il maggior numero di voti con una percentuale di 13,8 punti. I socialdemocratici (Sd) guadagnano il 6,2 per cento, mentre i partiti della minoranza albanese raccolgono il 3,3 per cento. Anche una delle forze rappresentative dei bosniaci in Montenegro, il Partito bosgnacco (Bs), supera la soglia di sbarramento con un 4,2 per cento di preferenze. Il Montenegro democratico raccoglie il 13,2 per cento delle preferenze, il Partito popolare socialista (Snp) il 5,11 per cento, il Partito socialdemocratico (Sdp) il 3,8 per cento. Sotto la soglia di sbarramento del 3 per cento restano 3 partiti di opposizione, l'Alleanza democratica (Demos) di Miodrag Lekic con il 2,9 percento, il Partito civile del Montenegro (Gp) con il 2,2 percento e Vero Montenegro (Prava) con il 2,1 percento. Secondo il sondaggio, infine, il Partito liberale (Lp) ha un sostegno dell'1,1 per cento, l'Iniziativa civile croata (Hgi) dello 0,9 per cento, il Montenegro unito (Ucg) dello 0,8 per cento e Crnogorska (Crn) dello 0,6 per cento. (Seb)