Kosovo: leader Ldk Mustafa non esclude rimpasto di governo o cambio di alleanze

- Sono possibili dei cambiamenti nel governo del Kosovo anche in caso di una conferma dei capi d'accusa contro il presidente Hashim Thaci da parte della Procura del Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). E' quanto affermato dal leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), maggiore schieramento nella coalizione di governo a Pristina, Isa Mustafa, scrivendo su Facebook dopo un incontro con gli altri rappresentanti dell'esecutivo. Mustafa non ha escluso un possibile rimpasto di governo ma nemmeno un cambio dei partner dell'Ldk nella coalizione, al momento Alleanza per il futuro del Kosovo (Aaj) di Ramush Haradinaj e Nisma di Fatmir Limaj. Secondo quanto indicato dalla stampa kosovara, l'Ldk preferirebbe avere il Partito democratico del Kosovo (Pdk) nella coalizione di governo, ma per compire questo "cambio di alleanza" dovrebbe attendere l'eventuale conferma dei capi d'accusa contro il leader del Pdk Kadri Veseli e contro il presidente Thaci. (segue) (Kop)