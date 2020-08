Business news: Giappone, comune Tokyo chiede a ristoranti di continuare a lavorare a orari ridotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai ristoranti dei 23 quartieri centrali di Tokyo è stato chiesto di continuare a lavorare con orari ridotti fino al 15 settembre, per contribuire a contenere l’epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la governatrice della capitale, Yuriko Koike. Dal 3 agosto i locali del centro urbano sono stati invitati ad aderire alla richiesta di chiusura anticipata, alle 22, in cambio di un sussidio di 150 mila yen (1.195 euro circa). L’iniziativa è stata ora prorogata fino alla metà del mese prossimo. Stando agli ultimi dati dell’amministrazione metropolitana, il totale dei casi ha superato quota 20 mila. Il primo caso nella città è emerso il 24 gennaio e il 22 luglio ne sono stati raggiunti 10 mila, raddoppiati in poco più di un mese. (Git)