Business news: Corea del Sud, banca centrale prevede contrazione dell'1,3 per cento quest’anno

- La Banca di Corea (Bok), la banca centrale della Corea del Sud, ha corretto al ribasso le previsioni per l’economia nazionale per il 2020 e il 2021: l’istituto che si aspetta una contrazione dell’1,3 per cento quest’anno a causa della pandemia di coronavirus, che al momento sta registrando una nuova ondata; a maggio la stima era del -0,2 per cento mentre a febbraio del 2,1 per cento. Tuttavia, il tasso di interesse di riferimento è stato mantenuto allo 0,5 per cento, per lasciare un margine di manovra alla politica monetaria. Per l’anno prossimo la banca centrale si aspetta una crescita del 2,8 per cento, inferiore al 3,1 per cento precedentemente ipotizzato. Il governatore Lee Ju-yeol ha precisato che la previsione poggia sulla premessa di linee guida sul distanziamento sociale al livello 2, quello intermedio nel sistema di risposta all’emergenza. L’istituto ha previsto anche uno scenario peggiore, determinato da una recrudescenza dell’epidemia durante l’ultimo trimestre, con una flessione del 2,2 per cento nel 2020 e un’espansione dell’1,2 per cento nel 2021. (Git)